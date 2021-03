Instagram, Zaniolo: "Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri" (FOTO)

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo. Il 22 giallorosso, che continua a lavorare individualmente a Trigoria per recuperare dall'infortunio al ginocchio sinistro, ha lasciato un messaggio su Instagram: "Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri". Zaniolo ha condiviso due immagini a corredo del pensiero: il momento dell'infortunio con la maglia dell'Italia lo scorso settembre e uno scatto dell'allenamento di ieri al "Fulvio Bernardini".