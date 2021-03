Bosnia: Dzeko in campo dal 1' contro la Finlandia

Aveva raggiunto il ritiro della sua nazionale solo ieri per via dei controlli alla coscia successivi a Roma-Napoli. Il ct della Bosnia Ivaylo Petev non rinuncia ad Edin Dzeko e l'attaccante della Roma va subito in campo. Stasera il numero 9 giallorosso, con la fascia da capitano al braccio, guiderà la sua nazionale ad Helsinki nel match con la Finlandia, primo atto del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali 2022.