Spagna Under 21: Villar titolare contro la Slovenia (FOTO)

Al via la fase a gironi degli Europei Under 21 in Slovenia e Ungheria, in scena da oggi al 31 marzo, mentre la fase ad eliminazione diretta si disputerà dal 31 maggio al 6 giugno. Tra i protagonisti c'è anche il giallorosso Gonzalo Villar con la sua Spagna, inserita nel girone B con Italia, Slovenia e Repubblica Ceca. Il centrocampista partirà titolare nella sfida contro la Slovenia con calcio d'inizio alle 18.00.

??¡¡¡ESTE ES EL ONCE DE ESPAÑA!!! ?Estos son los jugadores seleccionados por Luis de la Fuente para ser titulares ante Eslovenia. ¡¡VAMOS, EQUIPO!!#U21EURO pic.twitter.com/X5kCo8b0zB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 24, 2021