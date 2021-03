Calciomercato Roma: c'è il gradimento di Sarri. Ma va risolto il contratto con la Juventus

Maurizio Sarri, ormai da mesi, ha aperto alla Roma. Il tecnico toscano, dopo aver rifiutato il ritorno al Napoli, apprezzerebbe molto i giallorossi. Il problema è rappresentato però dal contenzioso ancora in essere con la Juventus: se non ci fosse il pagamento della penale da 2,5 milioni entro la tarda primavera, infatti, scatterebbe in automatico il rinnovo di Sarri per la stagione 2021-2022 da sette milioni netti. Possibile che il Napoli ci riproverà per sbloccare la situazione, ma al momento la Roma sarebbe la soluzione più gradita.

(alfredopedullà.com)

