Guinea: Diawara in campo 71' nel match con il Mali

Amadou Diawara è stato il primo giocatore della Roma a scendere in campo per gli impegni delle nazionali. Il centrocampista della Roma ha giocato con la sua Guinea nel match decisivo per il primo posto del gruppo A delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Battuto il Mali 1-0, successo che permette alla Guinea di guidare il proprio girone con 11 punti (sorpassato proprio il Mali, fermo a quota 10). Diawara è stato sostituito al 71'.