Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse della Roma per Paul Mukairu, di proprietà dell'Antalyaspor ed in prestito all'Anderlecht. Come scrive il portale specializzato di calciomercato, il club turco ha respinto un'offerta da 4,5 milioni di euro della Roma per l'esterno offensivo classe 2000. L'Antalyaspor vuole, infatti, intascare l'intera clausola di rescissione fissata a 6 milioni.

Oltre al Bayer Leverkusen, il nigeriano piace anche al Milan e al PSV Eindhoven.

(calciomercato.it)

