Soulé: “È un sogno essere qui, qualcosa di magico. Aspettavo questo momento da tanto tempo”

Giornata speciale per Matías Soulé, che ha realizzato il sogno di vestire la maglia della Nazionale argentina. Al termine della partita ha raccontato tutta la propria emozione, sottolineando anche la presenza della famiglia in un momento atteso a lungo.

Oggi finalmente è arrivato questo momento.

“Sì, oggi è arrivato. La verità è che è un sogno. C’è tutta la mia famiglia ed è un’emozione grandissima, aspettavo questo momento da tanto tempo”

Hai disputato una grande stagione con la Roma. Immagino aspettassi questa possibilità, dopo aver giocato prima del Mondiale e ora con questo ricambio.

“Sì, ovviamente. Ho sempre dato tutto per poter essere qui. È un sogno essere qui, è una sensazione unica. Ne parlavo con alcuni compagni: stare qui è qualcosa di magico. Sono davvero molto felice, c’è tutta la mia famiglia e ora voglio godermi questo momento che aspettavo da tanto tempo”