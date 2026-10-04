Soulé: “È un sogno essere qui, qualcosa di magico. Aspettavo questo momento da tanto tempo”

🇦🇷🗣️ "ESPERÉ ESTE MOMENTO DURANTE MUCHO TIEMPO" Matías Soulé, tras la aplastante victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso. 🎙️ @marianoantico https://t.co/K6pkXIZ4YV— TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026
Torna d’attualità il nome di Endrick in casa Roma. Nel corso dell’ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante del Real Madri...
Nuove anticipazioni sull’abbigliamento della Roma per la stagione 2026/27. Il portale specializzato ha diffuso le immagini della collezione Adidas Equipment (EQT) dedicata al club giallorosso e ispira...
Gennaro Gattuso parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento, manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore della Lazio ha raccontato il rapporto co...
Un incontro dal sapore giallorosso per Manu Koné. Il centrocampista della Roma ha pubblicato tra le storie del proprio profilo instagram una foto insieme a Claudio Ranieri. I due si sono ritrovati in...
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