Ndicka è rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro, componendo la coppia centrale difensiva insieme a Solet. Finisce 2-2 la sfida tra Gambia e Costa d'Avorio, valida per la quarta giornata del Gruppo C di qualificazione alla Coppa delle Nazioni Africane. All'Independence Stadium il difensore della Roma Evanè rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro, componendo la coppia centrale difensiva insieme a

La Costa d'Avorio era passata in vantaggio al 13' con Zogbé, subendo poi nella ripresa la rimonta del Gambia firmata da Minteh al 69' e da Barrow su calcio di rigore all'80'. Nel finale, dopo l'espulsione di Badamosi al 90', gli ivoriani hanno evitato la sconfitta trovando la rete del definitivo pareggio al 90'+8' grazie a Oulaï.