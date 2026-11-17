Qualificazioni Coppa d'Africa, Gambia-Costa d'Avorio 2-2: Ndicka in campo per tutta la partitaNazionali
Voici le onze de départ des Éléphants pour le match d’aujourd’hui face à la Gambie ! 🇨🇮🇬🇲 Oumar Solet, Kassoum, Oumar Diakité et Franck Kessié sont les quatre changements dans le onze de départ par rapport au dernier match. Vos avis sur cette composition ? #civ #civ225 #cotedivoire #Gambie #AFCON2027— SOUTIENAUXELEPHANTS🇨🇮 (@saedeciv) November 17, 2026
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