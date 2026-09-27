Nations League, Germania-Grecia: Koulierakis in panchina

Prima partita ufficiale in Serie A per la Maxima Roma, la nuova realtà del basket capitolino che vede Francesco Totti nel ruolo di advisor della proprietà. Al PalaEur la squadra romana è stata sconfit...
Alla vigilia della sfida contro la Turchia, in programma a Bursa, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato del momento dell'Italia dopo la sconfitta contro il Belgio. Il ct ha affrontato anch...
Giorno di riposo, ma senza staccare. Paulo Dybala ha pubblicato sui social alcune immagini che lo ritraggono al lavoro in palestra. Il fantasista della Roma ha condiviso su Instagram una serie di scat...
LAROMA24.IT – Quattro gol alla Fiorentina per iniziare, altri 4 al Lecce al giro successivo, quindi 6 equamente suddivisi tra Atalanta, Torino e Inter: 14 gol in 5 giornate di Serie A, non abbastanza...
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