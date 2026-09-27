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Nations League, Germania-Grecia: Koulierakis in panchina

Nazionali
di Paolo Rosi
domenica, 27 settembre 2026 alle 19:35
koulierakis
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Konstantinos Koulierakis non partirà titolare nella sfida tra Germania e Grecia, valida per la seconda giornata della Nations League. Il difensore della Roma è stato escluso dall'undici scelto dal commissario tecnico Ivan Jovanovic.
La linea difensiva greca sarà composta da Vagiannidis, Mavropanos, Retsos e Tsimikas. Koulierakis partirà dunque dalla panchina e resta a disposizione per la sfida in programma alle 20:45 alla WWK Arena di Augusta.

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