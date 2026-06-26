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Mondiali, Tunisia 1-3 Olanda: Malen in campo per 72 minuti

Nazionali
di FabioD
venerdì, 26 giugno 2026 alle 10:31
malen olanda bis
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L'Olanda supera senza troppi problemi la Tunisia vincendo per 1-3. Gli Orange chiudono così il proprio raggruppamento al primo posto, con 7 punti raccolti. Donyell Malen è stato schierato titolare dal Ct Koeman nella posizione di esterno di attacco ed è rimasto in campo fino al 72esimo minuto di gioco prima di lasciare il campo a Summerville. L'attaccante giallorosso non è ancora riuscito a trovare la via del gol nella competizione iridata. 

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