Mondiali, Francia-Spagna: Koné parte dalla panchina

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La Roma accelera le manovre sul mercato per rinforzare le corsie esterne d'attacco. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso sta portando avanti i colloqui con il Chelsea per A...
Si complica la corsa della Roma per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, il Borussia Dortmund ha raggiunto un accordo totale con l'attaccante italo-tedesco classe 2004. Il club t...
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