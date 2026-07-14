Calciomercato Roma, trattativa per Garnacho: offerto il prestito con riscatto a 35-40 milioni, il Chelsea chiede 50 subito

La Roma accelera le manovre sul mercato per rinforzare le corsie esterne d'attacco.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso sta portando avanti i colloqui con il Chelsea per Alejandro Garnacho. Durante lo scorso fine settimana, l'esterno offensivo argentino ha concesso il proprio gradimento definitivo al trasferimento alla Roma. Si tratta di una svolta significativa rispetto a un anno e mezzo fa, quando il calciatore aveva rifiutato i sondaggi di altre compagini italiane pur di rimanere in Premier League. Incassato il sì dell'attaccante, la dirigenza giallorossa sta negoziando i termini dell'accordo con il Chelsea: i Blues partono da una valutazione di 50 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, mentre la Roma propone la formula del prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra complessiva di circa 35-40 milioni di euro.