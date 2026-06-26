Mondiali, ecco il derby romanista tra Malen e El Aynaoui: ai sedicesimi ci sarà Olanda-Marocco

Il quadro dei sedicesimi di finale del Mondiale si sta completando e in programma c'è un big match tra due nazionali con grandi ambizioni. Olanda e Marocco si sfideranno in una gara da dentro o fuori ad alta tensione.

Arriva, quindi, un derby romanista tra Donyell Malen e Neil El Aynaoui. Entrambi i calciatori giallorossi si stanno ritagliando un ruolo da protagonisti: all'attaccante manca il gol e non è riuscito ad esprimersi ancora al meglio, complice anche la posizione di esterno di attacco in cui viene schierato, mentre il marocchino si è messo in mostra con delle prestazioni importanti. Il match si giocherà nella notte tra lunedì 29 giugno e martedì 30 giugno, alle 3.