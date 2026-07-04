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Mondiali, Canada-Marocco: El Aynaoui titolare. In panchina Salah-Eddine

Nazionali
di FabioD
sabato, 04 luglio 2026 alle 17:43
el aynaoui marocco 2
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Oggi alle 19 il Marocco sfida il Canada nel primo ottavo di finale in programma della competizione iridata. Ancora una volta scenderà in campo dal primo minuto il giallorosso Neil El Aynaoui, perno insostituibile del centrocampo marocchino e protagonista di prestazioni di altissimo livello. 
In panchina, invece, Salah-Eddine, tornato ufficialmente alla Roma dopo il termine della sua esperienza in prestito al PSV. 

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