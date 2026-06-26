Mondiali, Francia-Norvegia 1-4: Koné in campo 90'

La Francia ha affrontato e battuto la Norvegia alle ore 21:00 al Boston Stadium nella terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2026. La sfida, diretta dall'arbitro Michael Oliver, era decisiva per stabilire il primato del gruppo: entrambe le nazionali si trovavano infatti appaiate in testa alla classifica a quota 6 punti e con la vittoria per 1-4 i francesi si sono presi la vetta. Il centrocampista della Roma Manu Koné è stato di nuovo schierato dal primo minuto nell'undici titolare della Francia ed è rimasto in campo 90'.