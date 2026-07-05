Caso Balogun, Garcia attacca la FIFA: "È un pesce d’aprile. Stiamo difendendo il calcio"

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Sven Mijnans non è più un’opzione di mercato per la Roma. Il centrocampista olandese, accostato nelle scorse settimane ai giallorossi, è infatti pronto a diventare un nuovo giocatore del PSV Eindhoven...
Svolta clamorosa ai Mondiali 2026. La FIFA ha deciso di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, rendendo così disponibile l’attaccante degli Stati Uniti per l’ottavo di finale contro il Belgio, i...
Le prestazioni al Mondiale con il Marocco di Neil El Aynaoui, inevitabilmente, non stanno passando inosservate ad alcuni dei principali top club europei. Il centrocampista giallorosso si sta mettendo...
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