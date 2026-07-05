Caso Balogun, Garcia attacca la FIFA: "È un pesce d’aprile. Stiamo difendendo il calcio"

Continua a far discutere la decisione della FIFA di sospendere la squalifica di Folarin Balogun, che sarà così regolarmente a disposizione degli Stati Uniti per l’ottavo di finale contro il Belgio. Una scelta che ha provocato la dura reazione del commissario tecnico dei Diavoli Rossi, Rudi Garcia. In conferenza stampa, l’ex allenatore della Roma non ha nascosto tutta la sua amarezza: "Non sapevo che ai mondiali il 5 luglio fosse come il 1 aprile: È un pesce d’aprile", ha commentato, riferendosi alla decisione dell’organo internazionale. Garcia ha poi ribadito la posizione già espressa dalla Federcalcio belga attraverso un comunicato ufficiale, aggiungendo: "Stiamo difendendo il calcio, non la nostra Nazionale o la Federazione". Parole che alimentano ulteriormente le polemiche attorno a una decisione senza precedenti, destinata a far discutere ancora a lungo alla vigilia della sfida tra Belgio e Stati Uniti.