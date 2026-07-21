Tinti (ag. Ruggeri): "Lo hanno chiesto Roma e Fiorentina. Non è sul mercato, resterà all'Atletico"

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La Fiorentina non si vuole fermare sul calciomercato in entrata e il direttore sportivo Fabio Paratici ha individuato un nuovo obiettivo da consegnare a Fabio Grosso, ovvero Mati Soulé. L'argentino è...
Tra un'offerta respinta e quella successiva c'è stato anche il tempo per un pranzo al mare. Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico si sono ritrovati a Santa Severa, nel giorno libero concesso alla squadr...
Sono ore decisive per la definizione dell'affare che dovrebbe portare Crysencio Summerville alla Roma. Il club giallorosso ha fatto all-in sull'ala olandese del West Ham, offrendo circa 50 milioni di...
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