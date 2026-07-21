Tinti (ag. Ruggeri): "Lo hanno chiesto Roma e Fiorentina. Non è sul mercato, resterà all'Atletico"

Uno dei nomi fatti nelle ultime settimane per rinforzare le corsie laterali in casa Roma è quello di Matteo Ruggeri. L'esterno di proprietà dell'Atletico Madrid, ha lavorato all'Atalanta insieme a Gian Piero Gasperini e le sue caratteristiche lo rendono un calciatore molto adatto alle richieste del tecnico. L'agente del classe 2003, Tullio Tinti, ospite a Sky Sport, ha smentito l'ipotesi di un suo trasferimento ma ha confermato l'interesse da parte della Roma: "Ha fatto benissimo all'Atletico, non è sul mercato e resterà lì. Lo hanno chiesto Roma e Fiorentina".