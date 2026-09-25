Serie A, Capodanno col mercato: trattative al via il 28 dicembre

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma relativo agli ottavi di Coppa Italia: la Roma affronterà nella gara d’esordio in questa competizione l’Hellas Verona, che, invece, arriva a questa sfida...
Manu Koné ha iniziato dal 1' ed è rimasto in campo per tutto il match. La Francia è scesa in campo alle 20:45 contro la Turchia per il match di UEFA Nations League e ha vinto 0-1 grazie al gol segnato...
L’Italia di Roberto Mancini ha esordito con una sconfitta in Nations League contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. Il CT azzurro ha scelto gli 11 titolari: il difensore giallorosso Mancini è p...
La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle giornate dalla 13ª alla 19ª del campionato 2026/27. Definito quindi il calendario della Roma tra la fine di nove...
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