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Serie A, Capodanno col mercato: trattative al via il 28 dicembre

Mercato
di MV
venerdì, 25 settembre 2026 alle 22:01
D'Amico
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Novità per quanto riguarda il calciomercato italiano. Il Consiglio Federale della Figc, su richiesta della Lega Calcio Serie A (e hanno aderito Lega B e Lega Pro), ha approvato una modifica alle date della prossima sessione invernale di riparazione. Non inizierà più il 1° gennaio, bensì il 28 dicembre: la chiusura resta fissata per lunedì 1° febbraio. Servirà il via libera della Fifa. 
(gazzetta.it) 
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