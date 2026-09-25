Serie A, Capodanno col mercato: trattative al via il 28 dicembre

Turchia-Francia 0-1: Koné in campo per 90'. Infortunio per Mbappe (FOTO E VIDEO)

set 25, 20:11

Manu Koné ha iniziato dal 1' ed è rimasto in campo per tutto il match. La Francia è scesa in campo alle 20:45 contro la Turchia per il match di UEFA Nations League e ha vinto 0-1 grazie al gol segnato...