Udinese, Nani: "Zaniolo? Motivo d'orgoglio che voglia rimanere. Non siamo un club con il budget di Roma, Inter e Juve"

Al Festival della Serie A che si sta tenendo in questi giorni a Parma, sono presenti molti dirigenti dei club del campionato italiano. Tra cui anche Gianluca Nani, ds dell'Udinese e recentemente accostato alla Roma. Il dirigente ha parlato in esclusiva a fcinter1908.it di Nicolò Zaniolo e di molto altro. Ecco le sue parole.

Perché un giocatore vorrebbe rimanere all'Udinese?

"Perché un giocatore come Zaniolo dice che sta benissimo all'Udinese ed è contento della scelta facile? Un'isola felice, una città che si dedica al calcio. La famiglia Pozzo, faccio gli scongiuri, è 30 anni che è in Serie A e non è un club che ha budget di Inter, Milan, Juve, Fiorentina, Roma e Lazio ecc ecc. È una città impegnata a fare calcio in una certa maniera. Sono contento di chi vuole restare e di chi sceglie questa squadra, è un motivo di orgoglio".

A che punto siamo con il riscatto di Zaniolo?

"Abbiamo un diritto di riscatto e siamo in situazione di vantaggio. Lui ha manifestato un gradimento per l'Udinese, siamo contenti di quello che ha fatto. Dobbiamo al momento opportuno, abbiamo tempo, sederci e andare avanti nella strada prefissata".

(fcinter1908.it)