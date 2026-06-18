Tony D'Amico potrebbe non aspettare fino al 1 luglio per essere il nuovo direttore sportivo in carica della Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l'ex ds dell'Atalanta potrebbe anticipare i tempi ed entrare in carica già dalla giornata di domani. Possibile, quindi, una risoluzione anticipata con l'Atalanta. Un segnale che potrebbe accelerare e agevolare le tante operazioni che la Roma è chiamata a fare in queste settimane.
Roma, D'Amico potrebbe entrare in carica già da domani: risoluzione con l'Atalanta per anticipare i tempi
18/06/2026 alle 23:55.