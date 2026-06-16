Calciomercato Roma: Summerville pista da scartare. Costi elevati e concorrenza rendono quasi impossibile l'affare (VIDEO)

Sembra essere ormai sfumato un potenziale obiettivo di mercato della Roma per l'attacco. L'approdo nella Capitale di Crysencio Summerville, infatti, è di fatto da escludere. Come riportato da Matteo Moretto, la Roma in passato aveva chiesto delle informazioni per l'olandese di proprietà del West Ham, ma non ha mai approfondito a causa dei costi troppi elevati. Ma non solo, perché anche la forte e ricca concorrenza rende quella di Summerville una pista da scartare. Il Manchester United, infatti, sarebbe pronto ad offrire 50 milioni di sterline.





