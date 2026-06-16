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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Summerville. Servono 50 milioni di sterline

16/06/2026 alle 10:23.
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C'è anche il Manchester United su Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da David Ornstein, giornalista di The Athletic, infatti, l'esterno è fra i nomi maggiormente seguiti dai Red Devils per rinforzare il ruolo di ala sinistra. Per acquistare Summerville potrebbe servire un'offerta di circa 50 milioni di sterline.


(nytimes.com)

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