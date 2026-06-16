Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Summerville. Servono 50 milioni di sterline

C'è anche il Manchester United su Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da David Ornstein, giornalista di The Athletic, infatti, l'esterno è fra i nomi maggiormente seguiti dai Red Devils per rinforzare il ruolo di ala sinistra. Per acquistare Summerville potrebbe servire un'offerta di circa 50 milioni di sterline.

? EXCL: Crysencio Summerville high among candidates Manchester United considering as possible left wing signing. 24yo West Ham attacker subject to enquiries from #MUFC & expected to cost ~£50m to land #Netherlands international from #WHUFC @TheAthleticFC https://t.co/I9A74Ko3TI — David Ornstein (@David_Ornstein) June 16, 2026





(nytimes.com)