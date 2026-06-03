Calciomercato Roma, su Ndicka interesse dell'Inter e alcuni club esteri

La Roma si appresta ad affrontare una sessione estiva di mercato ambiziosa in vista dell'anno del centenario. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, l’obiettivo della proprietà dei Friedkin e di Gian Piero Gasperini è quello di allestire una rosa competitiva per lo scudetto, in grado di agire come principale antagonista dell'Inter. Il colpo di mercato prioritario indicato dal tecnico per l'attacco resta l'inglese Mason Greenwood del Marsiglia.
In uscita, si registra una situazione accesa per Evan Ndicka, che ha interrotto il rapporto con il suo storico procuratore per decidere il proprio futuro in autonomia. Sul centrale ivoriano si registra l'interesse dell'Inter e di diverse società straniere, mentre anche Jan Ziolkowski attende di conoscere la propria destinazione per la prossima stagione.