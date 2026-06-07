Calciomercato Roma, Ruggeri può tornare in Serie A: l'italiano potrebbe ritrovare Gasperini

Il futuro di Matteo Ruggeri potrebbe nuovamente incrociarsi con quello della Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, l’esterno classe 2002 potrebbe lasciare l’Atlético Madrid dopo una sola stagione in Spagna. L’operazione sarebbe legata alle mosse del club madrileno sul mercato. L’interesse dell’Atlético per Marc Cucurella potrebbe infatti aprire alla cessione dell’ex Atalanta, che sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia. Nello stesso aggiornamento, Konur sottolinea però come, al momento, le priorità della Roma sembrino orientate verso altri profili. Il nome di Ruggeri resta comunque interessante anche in ottica giallorossa. L’esterno mancino conosce infatti molto bene Gian Piero Gasperini, allenatore che lo ha valorizzato e lanciato definitivamente all’Atalanta.

? #AtleticoMadrid Matteo Ruggeri could return to Serie A after a season at Atlético Madrid.



? The move is linked to Chelsea’s interest in Marc Cucurella, whose arrival could ease Ruggeri’s sale.



? Ruggeri is open to going back to Italy, though Roma’s priorities seem… https://t.co/AlUOtDvJ3D pic.twitter.com/BXhEXwITUq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 7, 2026





Una versione diversa arriva invece da Nicolò Schira. Secondo il giornalista, infatti, la Roma avrebbe manifestato interesse per Matteo Ruggeri, esterno dell’Atletico Madrid, anche se non sarebbero ancora stati compiuti passi decisivi per avviare una vera trattativa.



