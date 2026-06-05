Calciomercato Roma: chieste informazioni per Brahim Diaz. Il calciatore vuole restare al Real Madrid

Nelle ultime ore si è discusso di un possibile ritorno in Serie A di Brahim Diaz. Il classe 1999 ex Milan, in forza al Real Madrid, è stato attenzionato soprattutto dalla Juventus che già a gennaio aveva tentato il colpo. Il calciatore, però, è orientato a rimanere al Real Madrid e difficilmente cambierà maglia nella prossima stagione. Il fantasista non sta aprendo in maniera concreta alla possibilità di partire. Come rivelato, però, anche la Roma nelle ultime ore ha cercato di capire la fattibilità di un'eventuale operazione e ha chiesto informazioni. La volontà del giocatore, però, è quella di rimanere in Spagna.

(gianlucadimarzio.com)

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Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, il calciatore insiste per restare al Real Madrid. Ma l'ultima parola spetterà a José Mourinho che potrebbe decidere di escluderlo dal progetto tecnico.