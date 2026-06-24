Calciomercato Roma: Rennes e Rangers su Reynolds, il club ha una percentuale sulla rivendita

Quando la Roma ha ceduto Bryan Reynolds al Westerlo, non solo ha incassato 3,5 milioni di euro ma si è tenuto il 25% della futura rivendita. Secondo il sito in questione il Rennes ha presentato ai belgi un'offerta da 3,8 milioni di euro alla squadra belga.

Sul terzino destro ci sono anche i Rangers. Insomma, la Roma guarda con attenzione alla questione perché una parte di quell'incasso arriverebbe nelle casse giallorosse. Il Westerloo comunque non sembra intenzionato, ad oggi, a cedere: la richiesta per il cartellino è di 6 milioni di euro.

(transferfeed.com)