Calciomercato Roma, Paixão resta l’alternativa a Greenwood: il brasiliano piace a Gasperini (VIDEO)

La Roma continua a lavorare per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista resta quello di Mason Greenwood, profilo particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, ma il club giallorosso sta valutando anche possibili alternative nel caso in cui l’operazione per l’inglese non dovesse andare a buon fine. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione è quello di Igor Paixão, esterno brasiliano che piace alla dirigenza romanista e che figura tra i profili monitorati per il ruolo. Le valutazioni sul giocatore sarebbero già in corso e il suo nome rappresenterebbe una delle principali opzioni di riserva. Lo scenario potrebbe diventare particolarmente concreto qualora Greenwood dovesse accettare la corte del Fenerbahçe o comunque prendere una strada diversa da quella che porta alla Capitale.





