Calciomercato Roma, l'Empoli osserva la situazione Baldanzi: ha diritto a una percentuale sulla futura plusvalenza

Roma e Genoa stanno cercando un accordo per il futuro di Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, in questi mesi in Liguria ha convinto il club e gode della stima di Daniele De Rossi. Il calciatore si è trasferito a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La volontà dei rossoblu sarebbe quella di esercitare il riscatto ma vorrebbe ottenere uno sconto dai giallorossi. Le parti, quindi, stanno trattando. La Roma non è disposta a scendere sotto ai 9 milioni di euro. Gli estimatori per Baldanzi non mancano, il club capitolino potrebbe cercare anche altri acquirenti.

Come riferito dal portale, però, anche l'Empoli osserva molto attentamente la situazione: il club toscano, infatti, ha diritto a una percentuale sulla eventuale plusvalenza.

(tuttomercatoweb)

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