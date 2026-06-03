Calciomercato Roma, il retroscena su Palestra: Ghisolfi aveva offerto 20 milioni prima di virare su Rensch

Emerge un retroscena di mercato legato alla sessione invernale della Roma. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, prima di completare l'acquisto del terzino olandese Devyne Rensch, l'allora direttore sportivo Florent Ghisolfi aveva presentato un'offerta per assicurarsi le prestazioni di Marco Palestra. La Roma aveva messo sul piatto 20 milioni di euro per strappare l'esterno classe 2005 all'Atalanta. La società bergamasca, tuttavia, ha rispedito al mittente la proposta, preferendo cedere successivamente il calciatore in prestito al Cagliari. Durante la sua esperienza in Sardegna, Palestra difatti ha aumentato notevolmente la sua valutazione.





