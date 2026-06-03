Calciomercato Roma: il Genoa spinge per un ritorno di El Shaarawy. Anche il Venezia e un club estero sul Faraone

Stephan El Shaarawy è in attesa di scoprire il proprio futuro. Archiviata la lunga esperienza in maglia giallorossa, il classe 1992 si sta godendo le vacanze dopo aver chiuso nel migliore dei modi l'avventura nella Capitale con il gol in casa del Verona e la qualificazione in Champions League.

Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, il Genoa sta lavorando a un possibile ritorno. El Shaarawy tornerebbe nella squadra in cui ha esordito in Serie A e ritroverebbe anche Daniele De Rossi, suo ex compagno e allenatore alla Roma. Sull'attaccante c'è anche il Venezia, che sogna un colpo importante. Non è da escludere una nuova esperienza fuori dall'Italia: anche un club estero è sulle tracce di El Shaarawy.