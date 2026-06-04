Calciomercato Roma: il Genoa ottiene lo sconto per Baldanzi. 8 milioni di euro ai giallorossi

Roma e Genoa stanno lavorando da giorni per trovare un accordo in merito al trasferimento a titolo definitivo di Tommaso Baldanzi. Il classe 2003, trasferitosi a gennaio in Ligura, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, ha convinto il club rossoblu e gode della stima di Daniele De Rossi. Il Grifone, però, ha chiesto al club capitolino uno sconto rispetto ai 10 milioni pattuiti.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la cessione di Baldanzi arriverà per una cifra vicina agli 8 milioni di euro e non 10 come stabilito a gennaio. La Roma, quindi, sembra aver accontentato la richiesta del Genoa.

(La Repubblica)