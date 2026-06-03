Calciomercato Roma, il Fenerbahce su Greenwood. Il candidato presidente Safi: "Porterò due-tre stelle mondiali"

La Roma sogna Mason Greenwood. L'attaccante inglese è il primo nome sulla lista per accontentare Gian Piero Gasperini. La concorrenza, però, non manca e il Fenerbahce fa sul serio per il calciatore di proprietà del Marsiglia. Nei giorni scorsi è stato riferito come siano stati avviati i primi contatti tra le parti e il il candidato per le elezioni presidenziali del club, Hakan Safi ha affermato come sta lavorando per portare alcuni calciatori di livello mondiale al Fenerbahce: "Abbiamo raggiunto un accordo con due giocatori della nazionale e li annunceremo presto. Avevo detto che avrei portato due stelle di livello mondiale, e il numero potrebbe anche arrivare a tre" ha detto il candidato alle elezioni che si svolgeranno il 6 e 7 giugno.

Come aggiunto dal portale, si ritiene che tra i nomi previsti per far brillare il Fenerbahce ci sia proprio quello di Mason Greenwood.

(aspor.com.tr)

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