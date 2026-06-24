Calciomercato Roma, il Fenerbahce ha l'accordo con Greenwood

Il Fenerbahce fa sul serio e, dalla Francia, arriva la notizia che il giocatore avrebbe trovato già l'accordo con Greenwood. Ma c'è un problema: manca quello con il Marsiglia.
Secondo quanto riportato dal sito, il club turco vuole offrire solamente 30 milioni di euro più bonus all'OM. Un'offerta insufficiente per strapparlo alla società transalpina.
Sul sito si parla anche dell'interesse della Roma e viene messo nero su bianco un fatto: Gasperini vorrebbe farlo diventare la figura simbolica della sua squadra.
(L'Equipe)