Calciomercato Roma, Barbarez (ct della Bosnia) su Alajbegovic: "Pronto per una grande squadra, ma deve giocare con continuità"

Stuzzicato prima dell'inizio del Mondiale sul mercato, il ct della Bosnia Barbarez che ha eliminato l'Italia ha parlato di Alajbegovic, accostato alla Roma: "La cosa più importante - ha sottolineato al sito, parlando anche di Muharemovic - è che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera il minutaggio è importante. Entrambi hanno fatto passi da gigante e dimostrato di possedere qualità e potenzialità. Penso siano pronti ad un livello di calcio più alto".

(tuttomercatoweb.com)