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Calciomercato Roma, Barbarez (ct della Bosnia) su Alajbegovic: "Pronto per una grande squadra, ma deve giocare con continuità"

05/06/2026 alle 14:28.
kerim-alajbegovic

Stuzzicato prima dell'inizio del Mondiale sul mercato, il ct della Bosnia Barbarez che ha eliminato l'Italia ha parlato di Alajbegovic, accostato alla Roma: "La cosa più importante - ha sottolineato al sito, parlando anche di Muharemovic - è che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera il minutaggio è importante. Entrambi hanno fatto passi da gigante e dimostrato di possedere qualità e potenzialità. Penso siano pronti ad un livello di calcio più alto".

(tuttomercatoweb.com)

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