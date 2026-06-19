Calciomercato Roma: il Betis Siviglia disposto ad offrire 15-16 milioni di euro per Dovbyk

Artem Dovbyk è in uscita dalla Roma e il club cerca una sistemazione che possa essere vantaggiosa sotto il punto di vista economico. Per l'ucraino, ormai da giorni, si è registrato un forte interesse da alcuni club spagnoli, ovvero Villarreal e Betis Siviglia. Proprio il Betis, a cui piace molto anche Angelino, potrebbe fare dei passi in avanti per l'attaccante ex Girona. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, però, il club biancoverde potrebbe mettere sul piatto 15-16 milioni di euro per Dovbyk. Un'offerta ritenuta bassa dalla Roma che per questo starebbe valutando l'opzione di una cessione con la formula del prestito con obbligo di riscatto a condizioni favorevoli.

(gasport)