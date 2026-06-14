Calciomercato Roma, giallorossi in vantaggio su Lucumí: Juve in difficoltà

La corsa a Jhon Lucumí potrebbe prendere una piega diversa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus starebbe incontrando diverse difficoltà nel tentativo di arrivare al difensore del Bologna, scenario che potrebbe favorire l’inserimento di altri club di Serie A. Tra questi ci sarebbe anche la Roma, da tempo alla ricerca di un centrale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’interesse dei giallorossi per Lucumí non è una novità e l’evoluzione della situazione legata alla Juventus potrebbe riaprire i giochi. Molto dipenderà dalle strategie dei club coinvolti e dalla volontà del Bologna, ma il centrale colombiano resta uno dei nomi più caldi per il mercato estivo.