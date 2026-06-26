Calciomercato Roma: ai dettagli i rinnovi di Dybala e Celik. Poi sarà il turno di Pellegrini: presto un summit per il 7

Ai dettagli i rinnovi di Paulo Dybala e Zeki Celik, poi sarà il turno di Lorenzo Pellegrini. Come riportato da Gianluca Di Marzio durante "L'Originale" sono ormai ai dettagli gli accordi per l'argentino e il turco. Ogni momento è buono per chiudere le trattative per i primi due calciatori, poi toccherà al numero 7 giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

Conferme anche da parte di Alfredo Pedullà, che su X pubblica le clessidre per la Joya, la spunta verde per Celik e per Pellegrini aggiunge: "presto nuovo summit".