Calciomercato Roma, Romano al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto. Domani le visite mediche a Roma

Il futuro di Romano è deciso: il giocatore sarà del Cagliari nelle prossime ore. Sarà un'operazione che tra parte fissa e bonus supererà i 6 milioni di euro.

Ma ci sarebbe una novità, stando alle informazioni riportate dal giornalista, relativa alla formula. Si pensava fosse un addio a titolo definitivo, invece il centrocampista andrà sull'isola in prestito con obbligo di riscatto. In generale cambia poco, sono solamente questioni di bilancio. Ma sul fatto che il passaggio vada a buon fine, adesso, non ci stanno proprio più dubbi.

#ASRoma e #Cagliari al traguardo per il trasferimento di Alessandro #Romano. La formula con cui lo prendono i sardi è quella del prestito con un obbligo di riscatto certo@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 26, 2026

L'affare tra Roma e Cagliari è ormai definito. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, le visite mediche di Alessandro Romano con il Cagliari si terranno nella giornata di domani direttamente a Roma, passaggio propedeutico alla firma sul contratto che legherà il giovane centrocampista alla società sarda.