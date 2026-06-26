Calciomercato Roma, retroscena Svilar-Juventus. Per Mancini nessuna offerta dell'Inter

Svilar nel mirino della Juventus e Mancini in quello dell'Inter. Nel corso degli ultimi giorni sono uscite questo tipo di notizie.

A cercare di fare un poco di chiarezza ci ha pensato il giornalista: "C'è stato un titolone su Svilar alla Juve: un mese fa un emissario ha chiesto a qualcuno vicino alla Juventus l'eventuale disponibilità della trattativa legata a Svilar. La risposta della Juve è stata: quanto costa? Da 50 milioni in poi. Poi è finita lì. Alla luce di tutto quello che è accaduto ai bianconeri ha bisogno di rivedere gli obiettivi, e ne ha di fermi. La Juve ha ha messo il punto subito. Ma esattamente un mese fa".

"Mancini e l'Inter è vero? Non c'è stata alcun tipo di offerta. Vi posso garantire, è evidente, come l'agente di Mancini con un contratto sul punto di essere firmato ma non ancora fatto, faccia un giro d'orizzonte cercando di capire i margini con altre società. All'Inter piace Mancini, piace a Chivu. Può rinnovare? Sì. Vuole restare alla Roma? Sì. Adesso è questa la sua idea, se poi cambia ve lo racconteremo. La Roma è impegnata nelle cessioni, ma non c'è nessuna offerta per Mancini".