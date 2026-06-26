Primavera, il calendario completo della Roma: esordio con il Monza il 22 agosto

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube ha fatto il punto delle ultime trattative di calciomercato della Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, i giallorossi hanno lavorato sott...
Giornata importante per Stephan El Shaarawy, che oggi 27 giugno sposerà Ludovica Pagani. Tanti, chiaramente, gli ormai ex compagni di squadra della Roma invitati. Tra questi Pierluigi Gollini, che su...
RADIO ROMANISTA - Salvatore Foti, vice di Josè Mourinho ai tempi della Roma, è stato ospite della trasmissione 'La Banda del Terzo Posto, in onda sull'emittente a tinte giallorosse. Le sue parole: Com...
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