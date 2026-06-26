Calciomercato Roma: Gustavo Puerta nel mirino. Anche Atalanta e Porto sul colombiano

Gustavo Puerta è il nome nuovo in casa Roma. Come riferito da Gianluigi Longari su X, infatti, il centrocampista colombiano sarebbe finito nel mirino dei giallorossi e dell'Atalanta, oltre che del Porto. Il centrocampista centrale classe 2003 è attualmente impegnato nel Mondiale con la maglia della Colombia e gioca con la maglia del Racing Santander.