News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Soulé quasi fatta. Koné non si vende

La penna degli Altri
di MatteoM
venerdì, 26 giugno 2026 alle 8:38
dybala-kone-roma-sassuolo
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - Sì, d’accordo la plusvalenza, ma con un minimo di riserva. La Roma sta lavorando su più fronti per colmare l’ormai famigerato gap di plusvalenze richiesto dall’Uefa e ormai restano soltanto quattro giorni prima della scadenza del trenta giugno.
Una condizione che non può che mettere fretta al neo-ds D’Amico, che da quando è arrivato ha nel colmare questa lacuna il suo compito principale, con la chiara indicazione di poter “sacrificare” i pezzi pregiati Koné Soulé, oltre a diverse operazioni di contorno. Sui due nomi dei big però il mercato sta portando a scenari ben differenti: uno più verso la via della definizione, l’altro in attesa di risvolti decisivi in un senso o nell’altro. Chi è sempre più vicino a lasciare la Roma è Mati Soulé: per diversi giorni si è parlato di interessamenti dalla Germania, ma nell’ultima settimana sono venute fuori le sirene arabe che hanno superato la concorrenza con offerte che al club romanista possono dare una mano a livello di conti, mentre al giocatore palesano una di quelle proposte impossibili da rifiutare. Al-Ahli e Al-Diraiyah sono pronte a mettere sul piatto per l’argentino ex Frosinone 30 milioni di euro più bonus, cosa che garantirebbe a D’Amico una plusvalenza tra i 12 e i 15 milioni di euro, nulla di risolutivo, ma si farà di necessità virtù. Come spesso capita per le squadre di quelle parti, a rendere  difficile una risposta negativa da parte del fantasista è un’offerta di ingaggio stagionale superiore ai 10 milioni di euro: a meno di sorprese Mati partirà e, dal punto di vista economico, è davvero difficile biasimarlo. La plusvalenza di Soulé aiuterà ad avvicinare quei circa 50 milioni di plusvalenze da raggiungere entro 4 giorni per l’UEFA, ai quali si sommeranno anche i circa 10-12 da ricavare dalle vendite di Romano e di Salah-Eddine, ma l’altro grande nome è quello di Koné, per il quale si attende un segnale più concreto. Il fatto che lui sia al Mondiale e che i suoi procuratori facciano lo stesso, non velocizza certo la possibilità di dialogo e di trattative con altri club,  ma resta un sacrificio che la Roma è disposta a fare con una condizione: deve arrivare un’offerta che sia ritenuta congrua. C’era l’Atletico Madrid che si è defilato e in attesa di nuove “concorrenti” a Trigoria non si ha intenzione di scendere sotto ai 40-45 milioni di richiesta, anche a costo di non raggiungere la soglia necessaria per soddisfare il fair-play finanziario, quella che era partita da 110, e ora arrivata intorno ai 50. Koné non si svende, anche a costo di fare i conti con l’UEFA quando sarà il momento, ovvero intorno al prossimo novembre. Capitolo rinnovi:  filtra ottimismo, su Celik in primis, ma anche per quel che riguarda Dybala Pellegrini, si va verso un prolungamento dei contratti che soddisferebbe anche le richieste di Gasperini. Una volta passate la fatidica soglia del 30 giugno poi, si potrà pensare più concretamente alle entrate, con obiettivi chiari e la volontà di spingere per crescere tanto e velocemente.
(ilromanista.eu)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 17:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

kone

Calciomercato Roma: Arsenal lontano per Koné, Arteta vuole Hjulmand

giu 27, 17:29

Uno dei profili più chiacchierati in casa giallorossa è quello di Manu Koné. Si è parlato nelle scorse settimane di un forte interesse dell'Arsenal ma, a quanto pare, i Gunners di Arteta pensano propr...

greenwood-mason-foot-l1-2026-1077622520-scaled

Calciomercato Roma, dalla Turchia: si complica Greenwood, vuole il Fenerbahce

giu 27, 17:04

Si complica il piano per Greenwood, stando almeno alle informazioni che arrivano dalla Turchia. L'esterno offensivo, nel mirino dei giallorossi dall'inizio di questa sessione di mercato, sarebbe prope...

romano primavera

Il tesoro Romano e dei romanisti: dalle cessioni dei giocatori usciti dal vivaio oltre 150 milioni dal 2012 ad oggi

giu 27, 16:59

LAROMA24.IT – Un anno fa, come ora, la corsa al 30 giugno veniva accompagnata dagli interessamenti per Alessandro Romano, tra i principali oggetti di valori custoditi nel settore giovanile romanista....

NOTIZIE POPOLARI
roma-lazio-mancini-dybala

Calciomercato Roma, Dybala sempre più vicino alla firma: era una delle priorità di Gasperini. Per Koné la richiesta è di 45 milioni

giu 27, 14:26
roma juventus wesley

Calciomercato Roma, l'Inter punta Wesley per la fascia. Per i giallorossi non è cedibile

giu 27, 9:54
trigoria romano

Calciomercato Roma, Romano al Cagliari: visite a Villa Stuart, tentativo di inserimento in extremis del Sassuolo (VIDEO)

giu 27, 10:48
Puerta

Calciomercato Roma: Gustavo Puerta nel mirino. Anche Atalanta e Porto sul colombiano

giu 26, 23:41
dybala

Calciomercato Roma: ai dettagli i rinnovi di Dybala e Celik. Poi sarà il turno di Pellegrini: presto un summit per il 7

giu 27, 00:00
trigoria dybala

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala: i Fredkin vogliono chiudere entro il 30 giugno

giu 26, 20:12
VAI AL CANALE
Foto
Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

La festa Champions

La festa Champions

Ultima partita

Serie A

CalendarioRisultati

Regular Season

SquadraPtGVNPGFGS+/-
1
Genoa
00000000
2
Venezia
00000000
3
Como
00000000
4
Udinese
00000000
5
Parma
00000000
6
Cagliari
00000000
7
Torino
00000000
8
Monza
00000000
9
Sassuolo
00000000
10
Frosinone
00000000
11
Lecce
00000000
12
Roma
00000000
13
Inter
00000000
14
Atalanta
00000000
15
AC Milan
00000000
16
Juventus
00000000
17
Lazio
00000000
18
Napoli
00000000
19
Fiorentina
00000000
20
Bologna
00000000

Loading