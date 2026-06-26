Calciomercato Roma, vicino l'arrivo a parametro zero di Freuler: per lo svizzero contratto da 2,5 milioni di euro

Colpo un po' a sorpresa della Roma che sarebbe vicina a perfezionare l'arrivo di Remo Freuler a parametro zero.

Il centrocampista svizzero, attualmente impegnato nel Mondiale, era in scadenza di contratto con il Bologna e aveva già deciso di non prolungare il suo contratto con gli emiliani. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà, Gian Piero Gasperini avrebbe spinto molto per l'arrivo dell'ex Atalanta e il suo accordo con la Roma sembrerebbe molto vicino. Per Freuler pronto un contratto da circa 2,5 milioni di euro a stagione. Si aspetterà dunque la fine dell'avventura della Svizzera in Coppa del Mondo per concretizzare l'affare.

(romasport.eu)