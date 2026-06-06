Calciomercato Roma, giallorossi ancora in corsa per Greenwood: il Marsiglia chiede 55 milioni complessivi

La Roma non molla la presa su Mason Greenwood. Nonostante l'esterno inglese abbia già raggiunto una base d'intesa con il Fenerbahçe, il club giallorosso resta vigile e spera ancora di potersi inserire con successo nell'operazione.
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l'Olympique Marsiglia ha stabilito una richiesta economica precisa per privarsi del cartellino dell'attaccante: 50 milioni di euro fissi più altri 5 milioni di bonus. Al contempo, il trasferimento in Turchia rimane strettamente legato all'esito delle imminenti elezioni presidenziali del club di Istanbul e alla vittoria del candidato Hakan Safi. Questo scenario di incertezza tiene in corsa la Roma, con Gian Piero Gasperini che continua a considerare l'ex Manchester United il suo principale obiettivo di mercato per rinforzare il reparto offensivo.