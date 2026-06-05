Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: inserimento di Milan e Napoli per Summerville, rossoneri pronti a offrire i 40 milioni richiesti dal West Ham

Si complica la corsa della Roma per Crysencio Summerville. Sull'esterno offensivo dell'Olanda e del West Ham United, si registra il forte inserimento di due dirette concorrenti in Serie A, Napoli e Milan. Secondo quanto rivelato da TEAMtalk, il club rossonero ha avviato contatti concreti per il classe 2001, individuato come il profilo ideale per sostituire Rafael Leão in caso di cessione del portoghese. Il Milan sarebbe pronto a soddisfare le richieste economiche degli Hammers, che valutano il cartellino del giocatore circa 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro) nonostante la recente retrocessione in Championship. Anche il Napoli si sta muovendo con decisione, avendo monitorato l'esterno per tutta la stagione ritenendolo perfetto per rinforzare le corsie esterne della propria rosa.

Sullo sfondo rimangono vigili anche club di Premier League come Tottenham e Aston Villa. Per la Roma, che considera Summerville un'opzione ideale da affiancare a Donyell Malen, la concorrenza si fa serrata, rischiando di far lievitare il prezzo del cartellino.+.



