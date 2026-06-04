Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Milan su Summerville. Pronta offerta da 40 milioni

Non solo Greenwood, un altro dei nomi accostato alla Roma in questa sessione di mercato è Summerville del West Ham, retrocesso in Championship. Sull'esterno olandese ci sono anche Tottenham e Aston Villa, ma come riportato dal sito ci sarebbe pure il forte interesse del Milan, visto l'ormai certo addio di Rafa Leao. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, nonostante ancora in casa milanista non ci sia né un ds, né un amministratore delegato e nemmeno un allenatore. Ma Red Bird, fanno sapere dall'Inghilterra, si starebbe già muovendo.

(teamtalk.com)