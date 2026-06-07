Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Trabzonspor pronto a offrire 10 milioni per Dovbyk

Il Trabzonspor ha messo nel mirino Artem Dovbyk. Il club turco, particolarmente attivo in questa fase di mercato dopo aver ufficializzato gli acquisti di Ruslan Malinovskyi (contratto triennale a 1,5 milioni di euro a stagione) e Ernest Muçi (accordo da 2,5 milioni a stagione), è pronto a presentare un'offerta alla Roma per il centravanti ucraino. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Sözcü, la dirigenza del Trabzonspor – vicina a chiudere anche le trattative per Saviolo e Viktor Tsygankov – intende mettere sul piatto una proposta da 10 milioni di euro per il cartellino di Dovbyk. L'attaccante giallorosso, reduce da una stagione complicata in cui non è riuscito a imporsi nei piani di Gian Piero Gasperini, potrebbe lasciare la Capitale di fronte a un'offerta ritenuta congrua dalla società.

(sozcu.com.tr)