Calciomercato Roma, dalla Turchia: Frattesi con Italiano al Besiktas

Come ogni estate Davide Frattesi viene accostato alla Roma. Anzi, come ogni sessione di mercato. Anche quest'anno sono iniziate le voci di un possibile approdo in giallorosso in un'ipotetica operazione con Mancini già smentita da Gasperini. Dalla Turchia inoltre, si legge sul sito, rimbalza l'indiscrezione di un interesse del Besiktas per il calciatore classe 1999. Oggi inizierà l'avventura di Vincenzo Italiano nella squadra di Istanbul, e proprio il nuovo tecnico starebbe pensando a Frattesi.

(fanatik.com)