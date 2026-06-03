Calciomercato Roma, dalla Turchia: conferme sull'interesse per Oosterwolde. Giallorossi in pole

La Roma segue fortemente Jayden Oosterwolde. Da qualche settimana il nome del difensore di proprietà del Fenerbahce circola in orbita Roma, e per i giallorossi sembra essere un obiettivo concreto. Come scritto dal portale, la Roma è molto interessata al classe al 2001 e vorrebbe regalare a Gian Piero Gasperini un calciatore duttile, capace di coprire sia il ruolo di difensore centrale che quello di terzino sinistro.

Inoltre, sull'eventuale cessione del difensore c'è una clausola: il Parma, squadra da cui il Fenerbahce ha acquistato Oosterwolde, detiene il 30% sulla futura rivendita.

(fanatik.com.tr)

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