Calciomercato Roma, dalla Spagna: l'Al-Hilal può offrire 120 milioni per Greenwood, c'è anche l'Atletico Madrid

Il futuro di Mason Greenwood potrebbe subire una svolta clamorosa, allontanando definitivamente il calciatore dai radar della Roma. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, il club saudita dell'Al-Hilal è pronto a irrompere sul mercato con un'offerta di circa 120 milioni di euro per strappare l'esterno d'attacco inglese all'Olympique Marsiglia. La proposta faraonica della compagine araba modifica radicalmente i piani di tutte le pretendenti. Sull'ex giocatore del Manchester United (che vanta una percentuale del 40-50% sulla futura rivendita) è forte anche l'interesse dell'Atletico Madrid, disposto a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro, oltre a quello del Fenerbahçe di Hakan Safi. Dinanzi a queste cifre, per la Roma diventa di fatto impossibile assecondare la richiesta di Gasperini, che considera l'inglese il sogno di mercato per il reparto offensivo.
Per il Marsiglia, alle prese con una complicata situazione finanziaria sotto la lente dell'UEFA e con alcune riserve interne dello spogliatoio legate alla disciplina quotidiana di Greenwood, una cessione a queste cifre rappresenterebbe un'operazione storica e irrinunciabile per risanare le casse del club.
(fichajes.net)